Tejemeneje del 3 de noviembre de 2025

Caída sostenida

Desde la pandemia del covid-19 la producción y consumo de bebidas alcohólicas va en descenso. Los impuestos aprobados de forma consecutiva en los gobiernos de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo ya tiene su impacto.

Elección polémica

Hoy se elige el nuevo alcalde de Nueva York. El demócrata Zohran Mamdani, acusado por el presidente Donald Trump de ser un comunista, aparece como favorito.

En este gobierno no

Ya el ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aclaró que en este gobierno no se han aumentado impuestos de ningún tipo. Todo viene de atrás.Fueron 200 empleadosDe su plantilla de 5,000 trabajadores, la Cervecería Nacional despidió a unos 200. La cifra podría aumentar si no mejoran el consumo y las ventas.

Denuncia muy seria

La exfiscal electoral de Chiriquí renunció porque aseguró que le pidieron el cargo y la presionaron políticamente. Si no da nombres, días y hora, quedará como un bochinche más.

Preparando el terreno

Ya se comienzan a mover los grupos en la Universidad de Panamá para promover y oficializar al Dr. José Antonio Moreno como candidato a rector en reemplazo de Eduardo Flores Castro.