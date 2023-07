Una causa del malestar social

Las condiciones que siguen produciendo desigualdades continúan empujando a manifestaciones sociales en el país. Lo peor es que también están ausentes verdaderas políticas que ayuden a minimizar los impactos negativos de estas acciones y logren una solución. Tan solo hay que ver lo que sucede en la provincia de Bocas del Toro y lo que ya ha sucedido en otras partes de nuestro país. El tema de desigualdad está muy presente aquí. De nada sirven las previsiones de crecimiento a nivel regional cuando tienes una población donde muchos mueren de hambre y carecen de educación. Claro, es importante. Pero, esas proyecciones no alimentan a nadie si ese crecimiento no se convierte en desarrollo y llega a toda la ciudadanía. La riqueza es para unos pocos. Puedo entender que no todos los miembros de una sociedad puedan pertenecer al mismo “nivel económico”, lo que no entiendo, es como en país como Panamá haya tanta miseria. Tampoco creo que sea un idealismo, creo que Panamá podría tener mejor calidad de educación, salud. Los derechos más básicos para todos; que toda la población tenga agua potable, por ejemplo. Poder aspirar a un buen empleo, por ejemplo. Es necesario, por parte de las élites políticas, la implementación de un modelo económico con cohesión social. También como sociedad es nuestra responsabilidad saber elegir, pensar y meditar sobre el futuro de nuestro país. Qué triste es escuchar, ahora en este periodo electoral, “yo voto por el que me dé”. Si exigimos transparencia y menos corrupción, también se debe practicar en casa. Pero es la realidad. Las limitaciones económicas, sinvergüensura o descaro muchas veces marcan las decisiones.

* Periodista.