2026: Un panorama alentador

Panamá se proyecta como una de las economías más dinámicas de la región, impulsada por la expansión del sector servicios y el consumo privado. Sin embargo, persisten desafíos como la informalidad laboral y las brechas salariales.

La inversión en educación y capacitación será clave para abordar estos retos y promover un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Con una economía diversificada y estable, Panamá se mantiene como un destino atractivo para la inversión extranjera. Es hora de aprovechar las oportunidades y trabajar para un futuro próspero.