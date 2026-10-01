Palabras cortas

Acuerdo para el cierre ordenado de la mina

Acuerdo para el cierre ordenado de la mina
Yessika Calles
01 de octubre de 2026

La recomendación número del informe final sobre Cobre Panamá propone autorizar negociaciones formales con First Quantum para evaluar un nuevo acuerdo.

Su objetivo sería finiquitar los arbitrajes internacionales y definir una operación temporal que permita un cierre ordenado.

Establece condiciones claras: sin costo para la nación, sin prórroga, con prioridad ambiental, social y económica, transparencia total y cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Busca explorar si existe una vía legal y viable que beneficie al país.

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Panamá
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