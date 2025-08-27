Generar empleo es lo más urgente

La generación de empleos es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y dinamizar la economía. Un trabajo digno no solo proporciona ingresos, sino también estabilidad emocional y social. Es urgente que los gobiernos y empresas trabajen juntos para crear empleos de calidad, especialmente para jóvenes y personas vulnerables. Invertir en educación y capacitación también es clave para preparar a la fuerza laboral para el futuro. Solo así se podrá reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de todos.