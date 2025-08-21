Importancia del Presupuesto

El Presupuesto General del Estado es fundamental para el funcionamiento y desarrollo del país. Determina la asignación de recursos públicos, estableciendo prioridades en sectores clave como educación, salud y seguridad. Esto permite la planificación de proyectos estratégicos que fomentan el crecimiento económico y a su vez se busca garantizar la estabilidad fiscal. Un presupuesto bien planificado y ejecutado es esencial para alcanzar los objetivos nacionales y promover el desarrollo equitativo. De allí la importancia del mismo.