Incluir a todos las partes en el debate

Las iniciativas legislativas en materia económica que se discuten en la Asamblea no pueden tomarse a la ligera. Cada proyecto que impacta una actividad de incluir a todos los sectores, no como un requisito obligado sino para dar garantía de la viabilidad de la misma.

Cuando el pequeño comercio, la industria o los gremios quedan fuera del diálogo, las leyes nacen con distorsiones que luego pagan los ciudadanos con más informalidad, menos oferta o costos ocultos. Legislar bien exige escuchar primero, consensuar después y aprobar por el bien común.