Todas las personas que se levantan desde muy temprano para dirigirse a sus puestos de trabajo, son los que mueven la economía de este país. Trabajadores y empresarios, todos importantes por igual, somos parte de la rueda que impulsa el crecimiento económico de la nación. Si bien es cierto, la economía no atraviesa su mejor momento, generar empleos sigue siendo el principal reto. Sin embargo, el país no se detiene, las personas buscan día a día la manera de ganarse la vida honradamente. Panamá es un país de gente trabajadora.