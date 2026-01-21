Oportunidad para el turismo interno

El Carnaval es una de las celebraciones más esperados por los panameños, ya sea para celebrar, pasear o descansar.

Muchas personas aprovechan para hacer turismo interno, lo cual es importante para la economía de las provincias.

Esta festividad impacta en diversos sectores de la economía como hoteles, restaurantes, comercios, transporte y demás.

Muchos desde ya están organizando sus planes de viaje, por ello es necesario que se promocionen los destinos y actividades para que los nacionales también disfruten de todo lo que tiene el país.