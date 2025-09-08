Promoción e inversión van de la mano

El turismo es uno de los sectores clave para el desarrollo económico y cultural de un país. Sin embargo, es importante ir más allá de la promoción y enfocarse en el mejoramiento de la infraestructura, atención al turista y la sostenibilidad a largo plazo.

El turismo debe ser una oportunidad para que los visitantes experimenten la riqueza cultural y natural de un lugar, mientras se benefician las comunidades. Promover los destinos, al tiempo que se fortalece la oferta es importante para potenciar la industria y generar empleos.