Palabras cortas

Sector clave en la economía

Sector clave en la economía
Yessika Calles
28 de agosto de 2025

El sector marítimo es un motor clave de la economía panameña. La posición geográfica, el clúster logístico y portuario y el Canal de Panamá, nos colocan en un lugar muy importante. Este sector ofrece oportunidades laborales y de inversión en áreas como la logística, el transporte de carga y el turismo de cruceros. La industria también impulsa el desarrollo de infraestructura y servicios relacionados. Para aprovechar estas oportunidades, es fundamental invertir en tecnología y capacitación para mejorar la eficiencia y competitividad.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR