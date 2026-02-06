Un crecimiento que beneficie a todos

Sin dudas la economía panameña sigue registrando un desempeño positivo y los indicadores oficiales así lo confirman. Sin embargo, la realidad en muchos hogares panameños es otra. El desempleo sigue siendo un desafío y por ahora, el crecimiento económico que tanto se resalta, no es palpable para muchos. La desigualdad se acentúa y las oportunidades no llegan para la mayoría. Es importante trabajar para que el crecimiento sea equitativo y genere oportunidades. Sobre todo con empleos formales que les permitan a la gente mejorar su calidad de vida.