Vamos suspende a los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego

La Coalición Vamos anunció este jueves, 11 de junio, la suspensión de los diputados Neftalí Zamora y Manuel Samaniego de su membresía, tras una reunión extraordinaria de su Junta Directiva Provisional en la que se abordaron cuestionamientos relacionados con la aprobación de traslados de partidas en la Asamblea Nacional.

Según el colectivo, los traslados en discusión incluían aumentos al presupuesto de la Asamblea, principalmente destinados a planilla, y habrían sido aprobados sin haber pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto ni por el mecanismo de aprobación por silencio administrativo. En ese contexto, VAMOS indicó que la actuación de los comisionados de presupuesto de su bancada no ha sido suficientemente explicada.

La organización señaló además que B/.4.2 millones ya habían sido trasladados a favor de la Asamblea sin cumplir, según su versión, con los procedimientos habituales de control legislativo.

“VAMOS no llegó a la Asamblea para aumentar el presupuesto de la propia Asamblea”, expresó la coalición, al recalcar que la transparencia, la rendición de cuentas y la coherencia son principios no negociables.

La Junta Directiva Provisional informó que se iniciará un proceso interno para evaluar la continuidad de ambos diputados dentro del colectivo político.