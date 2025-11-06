Consistente aumento del trabajo infantil

Hay dos instituciones que tienen la principal responsabilidad, aunque hay otras que son un soporte. Ante el creciente y visible aumento del trabajo infantil, es hora que pasen del discurso a los hechos.

Se ha vuelto común observar a niños y niñas menores de 12 años y hasta los 17, en semáforos, cerca de restaurantes, en los centros comerciales, paradas de autobuses, el Metro y cruces peatonales pidiendo dinero o vendiendo legumbres o golosinas.

Un adulto está muy cerca y a veces son los padres o uno de los dos. Ocurre hasta altas horas de la noche.