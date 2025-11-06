Punto de vista

Consistente aumento del trabajo infantil

James Aparicio
06 de noviembre de 2025

Hay dos instituciones que tienen la principal responsabilidad, aunque hay otras que son un soporte. Ante el creciente y visible aumento del trabajo infantil, es hora que pasen del discurso a los hechos.

Se ha vuelto común observar a niños y niñas menores de 12 años y hasta los 17, en semáforos, cerca de restaurantes, en los centros comerciales, paradas de autobuses, el Metro y cruces peatonales pidiendo dinero o vendiendo legumbres o golosinas.

Un adulto está muy cerca y a veces son los padres o uno de los dos. Ocurre hasta altas horas de la noche.

