No tengo ninguna duda de eso

Las semanas se van deshojando y el cerco a la dictadura de Nicolás Maduro aumenta. No tengo dudas que habrá un desenlace.

La historia siempre se repite en espiral y el mega operativo militar que realiza Estados Unidos alrededor de las costas de Venezuela apunta hacia una intervención militar a gran escala.

El gobierno de Estados Unidos, en su narrativa oficial, lo ha dicho. Son una amenaza los que directa o indirectamente afectan su seguridad e intereses. La dictadura venezolana ya cruzó ese umbral y está en la tarjeta de tiro.