Punto de vista

¿Qué cambió en cincuenta años?

James Aparicio
12 de noviembre de 2025

Cuando no existían las redes sociales, la inteligencia artificial ni los “influencers” o creadores de contenido, el periodismo profesional ocupaba la vida informativa de los ciudadanos. Los periodistas, formados en escuelas de periodismo y facultades de comunicación social, y aquellos que surgieron del llamado “empirismo”, eran unos acérrimos esclavos del conocimiento en historia, política, análisis, economía, deportes. Hoy, se apuesta por un “trino” o un post. La validación ya no es una urgencia, en un tiempo donde la verdad es una sola..

