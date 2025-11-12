¿Qué cambió en cincuenta años?

Cuando no existían las redes sociales, la inteligencia artificial ni los “influencers” o creadores de contenido, el periodismo profesional ocupaba la vida informativa de los ciudadanos. Los periodistas, formados en escuelas de periodismo y facultades de comunicación social, y aquellos que surgieron del llamado “empirismo”, eran unos acérrimos esclavos del conocimiento en historia, política, análisis, economía, deportes. Hoy, se apuesta por un “trino” o un post. La validación ya no es una urgencia, en un tiempo donde la verdad es una sola..