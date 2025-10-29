Punto de vista

Se olvidaron de las leyes económicas

James Aparicio
29 de octubre de 2025

Los diputados son geniales cuando aspiran al cargo y se presentan como candidatos. Las promesas electorales son una lista de palabras, muchas veces basadas en los deseos del elector.

Sin embargo, cuando se convierten en lo que popularmente se dice: “los padres de la patria”, parece que el sistema los absorbe y un gran número pierde la brújula, la humildad e, inclusive, el sentido común.

Si el país necesita inversión pública y privada, así como la local e internacional, empleos y progreso, ¿dónde están las prioridades y su urgencia?

Tags:
Asamblea Nacional
|
leyes
|
diputados
|
Panamá
|
