Anthropic actualiza Claude para que no recree videojuegos originales

Anthropic ha actualizado Claude para que no copie el estilo original de los videojuegos, un cambio que pretende frenar el uso de esta inteligencia artificial para “infringir propiedad intelectual”.

La firma tecnológica ha introducido recientemente en Claude unas líneas de código que limitan sus acciones en lo que respecta a videojuegos originales, es decir, que restringe el uso de la IA para la creación de otros videojuegos o modificaciones basadas en determinados títulos.

El cambio lo ha confirmado Addy Osmani, un empleado de Claude Code en Anthropic, en un breve mensaje escrito en la red social X. “Añadimos dos frases al prompt de Claude Code en Opus 5.5 para alejarlo de recrear el juego específico de otra persona, porque usar Claude para infringir propiedad intelectual va en contra de nuestra política de uso”, ha dicho.

Aun así, los usuarios pueden utilizar Claude para crear sus propios juegos o productos derivados de ellos. Como ha indicado, “los juegos originales, los juegos de género y los juegos construidos a partir de tus propios diseños y activos están pensados para seguir funcionando”

El cambio llega en un contexto clave para la industria del videojuego, que ha visto crecer la descompilación y recompilación de videojuegos para que funcionen en equipos de juego diferentes para los que fueron diseñados e incluso la aparición de experiementos en los que se ha probado la integración del código fuente de dos juegos para crear una nueva experiencia, todo ello con ayuda de la IA.

Ante esta nueva tendencia, Xbox anunció el establecimiento de un nuevo equipo dentro de la compañía dedicado a descubrir y analizar las posibilidades que las nuevas tecnologías abren para el software y el hardware en videojuegos, y convertir esas ideas emergentes en ideas para nuevos títulos.