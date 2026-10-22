Anthropic lanza su propio agente de IA proactivo para empresas y profesinoales, Claude Duet

Anthropic ha presentado Claude Duet, un agente de inteligencia artificial que actúa de manera proactiva como un compañero más en pequeñas empresas similar a lo que ofrecen Muse de Meta y Dots de OpenAI.

Claude Duet es una nueva aplicación para profesionales y pequeñas empresas que ofrece un agente proactivo con capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que ayudan al usuario a organizarse y a centrarse en los “proyectos ambiciosos”.

Este agente está impulsado por Claude Opus 5.5, un modelo presentado por Anthropic a finales de septiembre con salvaguardias adicionales de seguridad y con mejoras en el rendimiento que hacen que destaque en programación, dada su capacidad para ejecutar proyectos masivos y continuados.

Anthropic, además, ha diseñado Claude Duet para que “sea resolutivo y para que determine qué requiere tu atención, qué puede esperar y cuándo debe consultarte primero”, como explica en un comunicado.

Claude Duet ofrece un resumen con los elementos más importantes de las aplicaciones conectadas a primera hora de la mañana, puede supervisar esas aplicaciones y avisar si alguna requiere atención, además de desempeñar de manera autónoma una amplia variedad de tareas, como programar reuniones, crear paneles de control con decenas de herramientas y crear aplicaciones web.

Este agente ya se ha usado a nivel interno para ayudar a uno de sus desarrolladores a repasar mentalmente su lista de tareas pendiente mientras camina, a otro a registrar la lista de tareas para guardar los resultados para un informe vespertino y, al propio equipo de Claude Duet, a programar entrevistas con usuarios, colaborar con él en prototipos e incluso implementar código.

Dada su capacidad para interactuar con las aplicaciones del usuario y realizar acciones en su lugar, a nivel de seguridad, Anthropic asegura que Claude Duet “nunca ve directamente” las contraseñas y tokens de inicio de sesión, cuenta con defensas frente a las instrucciones ocultas y la inyección de mensajes maliciosos e incorpora un sistema de seguridad que revisa cada mensaje y evita la filtración de información confidencial.

Claude Duet está disponible en una versión preliminar a través de una aplicación independiente para iOS y Android, y en claude.ai, dentro de los planes Pro y Max.

Este nuevo agente de Anthropic recuerda a los ya anunciados por Meta y OpenAI. Muse está diseñado para ayudar a los usuarios en una gran variedad de tareas que van desde reservar un viaje, gestionar el calendario o rellenar formularios hasta renegociar una factura o realizar un pago tras la confirmación previa.

Dots de OpenAI, por su parte, va en línea con lo que ofrece Muse, pero se centra en las posibilidades que ofrece el modelo avanzado de voz de OpenAI para que los usuarios puedan dictar órdenes al agente de IA en una conversación natural para que este las ejecute en segundo plano o avise cuando las haya terminado.