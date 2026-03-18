Apple adquiere la empresa de desarrollo de complementos MotionVFX para reforzar sus herramientas de edición de vídeo

Apple ha adquirido la compañía desarrolladora de complementos para ‘software’ de edición de vídeo MotionVFX, de manera que se espera que utilice sus complementos y soluciones creativas para impulsar sus plataformas para creadores de contenido como Final Cut Pro.

MotionVFX es una empresa de ‘software’ polaca que se dedica a la creación de ‘plugins’, complementos, plantillas o efectos visuales para programas de edición de vídeo, con opciones disponibles en herramientas como Final Cut Pro de Apple, DaVinci Resolve y Adobe Premiere, entre otras herramientas.

Ahora, MotionVFX ha anunciado que se une al equipo de Apple para “seguir empoderando a los creadores y editores para que hagan su mejor trabajo”, como ha compartido en un comunicado en su web oficial.

Concretamente, la compañía ha matizado que continuarán trabajando para crear contenido y efectos visuales “de primer nivel” para editores de vídeo, tal y como han estado haciendo durante los últimos 15 años, con el foco puesto en “la calidad, facilidad de uso y diseño excepcional”, coincidiendo con los valores que “más admiran” en los productos de Apple.

Así, MotionVFX dispone de complementos ampliamente utilizados por creadores de contenido como ‘youtubers’ o editores de televisión, que permiten integrar en sus vídeos efectos cinematográficos de alta calidad “en cuestión de minutos”, algunos de ellos ya disponibles en Final Cut Pro, dado que la compañía ya era socia de Apple antes de la adquisición.

Es el caso de herramientas impulsadas por inteligencia artificial (IA) como mFilmLook, la solución que convierte los clips en escenas cinematográficas aplicando corrección de color, añadiendo grano, desenfoque, distorsión de lente o efectos de destello, para ofrecer un resultado realista.

También ofrece opciones como mCaptionsAI para generar subtítulos precisos en más de 90 idiomas o mUpscalerAI, que permite que las grabaciones se vean más nítidas en 1080p, 4K y hasta 8K. Además, de disponer de tecnología de seguimiento 3D automático y seguimiento de superficies.

Estos complementos están a disposición de los creadores de contenido de forma independiente a través de un plan de suscripción. Sin embargo, tras la adquisición por parte de Apple, la compañía no ha especificado si los planes de suscripción continuarán disponibles, así como si mantendrá la compatibilidad con otras herramientas de edición que no sean de Apple.

Como resultado de todo ello, se espera que los de Cupertino impulsen sus plataformas de edición de contenido, incluido Final Cut Pro, Motion o en todo su ecosistema Creator Studio.