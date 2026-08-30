Bluesky añade un ajuste para evitar que las publicaciones se vuelvan virales

Bluesky dará la opción a los usuarios de su red social de elegir si quieren que sus publicaciones tengan el potencial de volverse virales, es decir, de que se muestren a otros usuarios que no les siguen.

La compañía es consciente de que “no todo el mundo quiere hacerse viral”, y que utilizan las redes sociales para compartir publicaciones con sus seguidores, sin mayores pretensiones. Para ellos, ha anunciado un nuevo ajuste de privacidad que pide a las aplicaciones que oculten las publicaciones del algoritmo de recomendación.

Con este ajuste activado, las publicaciones de los usuarios solo aparecerán en el ‘feed’ Descubrir de Bluesky, para que solo las vean los seguidores. No se trata de una manera de volver privadas publicaciones que se comparten de manera pública, sino de evitar que el algoritmo de recomendación las destaque y las muestre a un público más amplio.

“Esta es una de las varias actualizaciones en las que estamos trabajando para darte más control sobre tu experiencia y ayudarte a encontrar a tu comunidad”, explica la compañía en una publicación compartida en la propia Bluesky.