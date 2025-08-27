Bounce abre la herramienta que permite migrar cuentas de Bluesky a Mastodon

Bounce ha abierto su herramienta para migrar los gráficos de seguimiento de las cuentas de usuario entre las redes sociales descentralizadas Bluesky y Mastodon, construidas con distintos protocolos.

Mastodon y Bluesky son dos redes sociales descentralizadas que forman parte del fediverso, un término que se asocia a una federación abierta de servidores de código abierto, en los que no hay un único proveedor del servicio (como una empresa), sino que cada servidor de la red social tiene independencia del resto de servidores (distintos administradores, incluidos los propios usuarios).

A pesar de formar parte del mismo ecosistema descentralizado, Bluesky y Mastodon operan de manera diferente debido a que utilizan un protocolo distinto: Authenticated Transfer (AT) y ActivityPub, respectivamente.

Esta discrepancia en el protocolo impide que los usuarios puedan migrar sus cuentas entre los dos servicios, algo que Bounce quiere resolver para ayudar a transferir los gráficos de seguimiento.

Bounce utiliza Bridgy Fed, una herramienta de código abierto que crea un enlace entre algunas de las redes descentralizadas para que los usuarios de estas plataformas puedan verse e interactuar con otros que no pertenecen a ellas, incluso entre protocolos.

En el caso de Bounce, al usar la tecnología de Bridgy Fed, hacen un puente entre la cuenta del usuario en Bluesky y la cuenta en Mastodon, manteniendo la original. Sin embargo, la herramienta de Bounce tiene limitaciones, al estar en una fase beta, como ha indicado en su blog oficial.

Solo permite la migración en un sentido: de Bluesky a Mastodon o Pixelfe -que también usa AcivityPub-.Como explican desde Bounce, al contrario no es posible porque la infraestructura de Bluesky solo permite por el momento la salida de usuarios y no su entrada vía migración.

A ello se que no tiene soporte para el inicio de sesión, la publicación y la interacción con las cuentas puenteadas, lo que impedirá a los usuarios acceder manualmente a su cuenta en Bluesky una vez se ha iniciado el proceso de migración.