Capcom reconoce una brecha de seguridad que afecta a cuentas Capcom ID de todo el mundo

Capcom ha informado de una brecha de seguridad que ha afectado a jugadores con cuenta en Capcom ID de todo el mundo como resultado un acceso no autorizado a sus sistemas que ya están investigando.

La empresa de videojuegos detectó el lunes 19 de octubre un acceso no autorizado a Capcom ID, una cuenta de membresía digital de creación gratuita que permite a los jugadores acceder a juegos en línea, servicios web y funciones multijugador en títulos como Street Fighter 6, Exoprimal o Monster Hunter Wilds.

Este hackeo permitió que actores maliciosos accedieran a parte de la información de dichas cuentas. En concreto, la compañía ha informado de que se han visto afectados a nivel global 11.774.247 registros de correo electrónico, lo que incluye fecha y hora de creación de la cuenta así como fecha y hora del último acceso y dirección IP desde la que se hizo.

También 43 registros de datos personales (fecha de nacimiento, país o región, género y apodo). Además, ha notificado que en el caso de 196 cuentas detectaron el cambio de contraseña sin autorización, por lo que procedieron a restablecerlas, como informan en un comunicado.

La compañía ha asegurado que desde el momento en que detectaron el hackeo han tomado medidas de emergencia, mientras que investigan lo ocurrido. También han notificado lo ocurrido a la policía de la prefectura de Osaka y a la Comisión de Protección de Datos Personales de Japón.

Ante este incidente de seguridad, Capcom ha asegurado que las cuentas Capcom ID pueden seguir utilizándose, pero ha advertido de que la información robada puede utilizare en campañas maliciosas, por lo que recomendan no abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos. Tampoco ha detectado la filtración de las contraseñas establecidas inicialmente por los usuarios.