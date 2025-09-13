El nuevo Sony Xperia 10 VII llega con autonomía para dos días

Sony ha redefinido su serie 10 de ‘smartphones’ con el nuevo Xperia 10 VII, que está equipado con el procesador Snapdragon 6 Gen 3, una batería de hasta dos días de autonomía, y un nuevo diseño “elegante” con una pantalla ampliada para una mejor visualización.

La compañía tecnológica ha dado a conocer su nuevo integrante de la familia Xperia, que ha “reinventado desde cero” con un nuevo diseño “ligero y sofisticado” que, con un peso de 168 gramos, ofrece un formato que busca la comodidad para su uso diario.

Este dispositivo ha sido renovado, principalmente, al cambiar la disposición de la cámara, que ahora dispone de un módulo que recoge sus lentes en horizontal, y utilizar una carcasa trasera fabricada con un material que ofrece un recubrimiento suave al tacto con textura mate. Así, se ha lanzado en los colores negro, blanco y azul.

Asimismo, este rediseño también incluye su pantalla OLED de 6,1 pulgadas, que aumenta de tamaño y ofrece una nueva relación de aspecto de 19.5:9, reduciendo los bordes y mejorando la experiencia a la hora de navegar por internet o visualizar contenido.

Además de alcanza una tasa de refresco de 120 Hz, esta pantalla está reforzada con el vidrio Corning Gorilla Glass Victus 2, con lo que es altamente resistente ante caídas y arañazos, según ha asegurado la compañía.

Por otra parte, la cámara del nuevo ‘smartphone’ cuenta con una lente de 16 mm, que está equipada con un sensor de 1/3 pulgadas, y con una lente de 24 mm, que integra un sensor de 1/1.56 pulgadas, este último, es aproximadamente 1.6 veces más grande que el utilizado en la versión anterior.

Estas lentes admiten 16, 24 y 48 mm de longitud focal, y permiten obtener resultados de imágenes “brillantes y nítidas”, especialmente en escenas con poca luz, gracias al aumento de tamaño de los sensores, tal y como ha explicado la compañía.

Además, Sony ha integrado el Shutter Button, un botón ubicado en el lateral del ‘smartphone’ que permite abrir la aplicación de la cámara y capturar imágenes con una sola pulsación.

En cuanto a la batería del nuevo Xperia 10 VII, ofrece una capacidad de 5.000 mAh con autonomía de hasta dos días, lo que se traduce “tranquilidad de uso”. Esto se acompaña de una opción de carga rápida y carga adaptativa, que previene la degradación de la batería “incluso después de cuatro años de uso”, tal y como ha asegurado la firma.

Todo ello está impulsado por el procesador de Qualcomm, Snapdragon 6 Gen 3, que mejora la velocidad de procesamiento en comparación al modelo anterior, garantizando experiencias fluidas.

La compañía ha matizado igualmente que, a nivel de productividad, está equipado con Android 15 e incluye las capacidades de Google Gemini, con herramientas como Rodea para buscar, la escritura impulsada por Gemini y opciones de aprendizaje. Para acceder al asistente de Google, bastará con mantener pulsado el botón de encendido.

Además, ha remarcado que ha extendido la duración de las actualizaciones de seguridad hasta seis años, y promete hasta cuatro años de actualizaciones de la versión de sistema operativo, aumentando esta garantía en comparación con los modelos anteriores.

Sony también se ha centrado en la experiencia de reproducción de contenido, con lo que ha incluido altavoces frontales rediseñados que, gracias a la vibración reducida en el gabinete, suprimen el ruido y reproducen con un mejor rango de graves y medios-graves.

Siguiendo esta línea, en cuanto a conexión, el nuevo Xperia 10 VII dispone de una potencia de transmisión de Bluetooth duplicada en comparación la generación anterior. Asimismo, durante las conexiones de codificación de audio avanzado (AAC), el dispositivo ajusta la calidad del sonido para priorizar la conectividad en entornos concurridos.

Con todo, la compañía ha puesto el nuevo Xperia 10 VII a disposición de los usuarios por 449 euros, con una configuración de 8GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento.