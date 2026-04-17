Fujifilm presenta instax SPOT, un fotomatón con realidad aumentada que sirve también de punto de impresión inalámbrico

Fujifilm ha presentado instax SPOT, un fotomatón de última generación con realidad aumentada (AR) incorporada y que funciona también como un punto de impresión inalámbrico para que los usuarios puedan tener sus recuerdos en formato de fotografía instantánea instax.

El dispositivo está pensado para espacios de gran afluencia como cines o parques de atracciones, donde las empresas pueden pueden valerse del fotomatón para ofrecer un souvenir personalizado. “Queríamos ofrecer a las empresas una manera sencilla y atractiva de conectar con sus clientes a través de esta pasión por la fotografía instantánea instax”, ha indicado el Vicepresidente Senior de Imaging Solutions en FUJIFILM Europe, Shin Udono.

En cuanto a su faceta como fotomatón, instax SPOT de Fujifilm incorpora efectos de realidad aumentada de acceso abierto y diseño compacto, que los usuarios pueden usar para sus fotografías. De esta forma, pueden contar con animaciones y elementos 3D, marcos y stickers digitales. Además, la iluminación LED en la parte superior y lateral mejora las condiciones en las que se toman las fotos.

Por otra parte, instax SPOT se ha presentado también como un punto de impresión inalámbrico, por el que los usuarios pueden escanear un código QR con su teléfono e imprimir las imágenes desde la galería de su móvil y convertirlos en una fotografía instantánea instax con marcos creativos y formatos película instax mini o SQUARE, como ha señalado la compañía en su web.

instax SPOT de Fujifilm está disponible en versiones de mesa y cuerpo completo, y se lanzará el próximo 14 de mayo, aunque la compañía no ha especificado aún el precio de salida.