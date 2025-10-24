Google Play Protect mostrará la lista de aplicaciones que son una amenaza

Google actualizará la solución de seguridad de Android Play Protect para que reúna en una lista las aplicaciones que ha identificado como una amenaza y notifique cuando un aplicación insegura monitoriza le dispositivo móvil.Play Protect incorporará dos novedades en la detección de amenazas en tiempo real, que se introdujo el año pasado, que envía alertas a los usuarios sobre ‘malware’ y aplicaciones ilegítimas a partir del análisis de señales de comportamiento relacionadas con el uso de permisos confidenciales e interacciones con otros servicios.Estas amenazas se recogerán en un listado que el usuario podrá ver consultar, como ha descubierto el portal especializado Android Authority en la ‘app’ de Servicio de Play Protect (U.43.playstore.pixel3.819384620). Este nuevo espacio estará vacío en caso de no encontrar ninguna amenaza.Adicionalmente, Play Protect emitirá una nueva alerta para avisar al usuario de una determinada aplicación está monitorizando el ‘smarphone’ o su ubicación, como han identificado en el código de la ‘app’.