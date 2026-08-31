Instagram identifica mejor los perfiles generados por IA

Instagram ha actualizado la etiqueta de creador de IA para que quede claro que ese perfil ha sido generado con IA en lugar de tener detrás a un humano, con el objetivo de que los usuarios sepan con quien interactúan.

Los usuarios de la red social de Meta quieren saber cuándo un perfil muestra a una persona generada por IA y, en línea con esta demanda, la compañía ha renombrado su etiqueta de ‘Creador de IA’, que ahora se identifica como ‘Perfil generado por IA’.

Este cambio busca ofrecer mayor transparencia, para evitar que los usuarios lo confundan con una persona humana, como afirman desde Instagram en un comunicado.

Los creadores “pueden y deben” aplicar la nueva etiqueta de ‘Perfil generado por IA’ que, una vez activada, se mostrará tanto en el perfil como junto a su contenido, sobre todo si este no cuenta con una una etiqueta que indique que fue creado o editado con IA.

La compañía ha informado de que, aunque es voluntario, no etiquetar correctamente un perfil de estas características puede tener una pequeña penalización, ya que se limitará la visibilidad, de tal forma que ni el perfil ni los contenidos se mostrarán a usuarios que no son seguidores.