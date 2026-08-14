Instagram renueva el logotipo de su nombre y deja intacto el icono de la aplicación

Meta le ha dado una vuelta de tuerca al diseño del logotipo de Instagram, que ahora se caracteriza por una nueva fuente tipográfica y un nuevo estilo, mientras retiene algunos de los elementos por los que se le conoce.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, anunció el jueves pasado el nuevo ‘wordmark’ en una publicación en la propia red social y en Threads, la plataforma de Meta que compite con X (antes Twitter).

Mosseri calificó el resultado de “más nítido y más moderno”, mientras mantenía las referencias al logotipo original con una fuente escrita a mano y la sencillez siempre atribuida a una identidad de marca tan icónica como la de Instagram.

El jefe de Instagram también mencionó que, tras una década en uso, el ‘wordmark’ “resultaba anticuado”. Este tipo de cambios suele recibir críticas de los usuarios, aunque, según el medio especializado TechCrunch, también ha cosechado algunos elogios.

El cambio afecta al ‘wordmark’ (el nombre ‘Instagram’ escrito) y no al icono de la aplicación. El enlace entre las letras “n” y “s”, y entre la “r” y la “a”, es tan marcado que a primera vista esos pares parecen fundirse en uno solo, uno de los rasgos más característicos del nuevo diseño.

Uno de los detalles más comentados es que las curvas añadidas a las letras “s”, “r” y “g” hacen que muchos usuarios lean el logo como ‘Instagzam’, por la forma que adopta la “r”.

Meta, por su parte, no ha explicado los motivos concretos del rediseño ni ha aclarado si el icono de la aplicación, el que los usuarios tocan para iniciar la ‘app’, también se modificará más adelante.

La última vez que Instagram actualizó su diseño fue en 2016 cuando pasó del icónico logo de la cámara con la franja de colores, que se inspiraba en una Polaroid, al diseño caracterizado por un degradado que va desde el naranja al rosa y el púrpura.