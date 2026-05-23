Instagram y TikTok, las redes sociales que más crecieron en España en 2025

Instagram y TikTok son las redes sociales que más crecieron en España en 2025, según los últimos datos del ‘Panel de Hogares’ de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 que analiza los usos de Internet y de los servicios OTT.

Según ha dado a conocer este viernes el organismo estatal, Instagram alcanzó el 57,9% de usuarios habituales, consolidándose como la red social más utilizada y creciendo más de tres puntos porcentuales respecto al año anterior.

Por su parte, TikTok llegó al 31% de usuarios y mantuvo la tendencia al alza registrada en los últimos años, mientras que Facebook continuó como la segunda red social más utilizada, con un 52%, aunque mantuvo su tendencia descendente. También siguió cayendo el uso de X (antes Twitter) que se situó en el 16,3%.

WhatsApp continuó como la aplicación de mensajería más usada en España con el 94,6% de los internautas que la usa habitualmente, frente a Instagram (27,6%) y Telegram (17,4%). Además, WhatsApp siguió liderando los servicios de llamadas y videollamadas online.

El envío de mensajes online continuó siendo el uso más intensivo del teléfono móvil. Más de ocho de cada diez individuos con smartphone (83,8%) utilizó varias veces al día aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Según este estudio, el 52,6% de los usuarios accedió varias veces al día a redes sociales y prácticamente la mitad (49,8%) consultó el correo electrónico con esa frecuencia.

Por otra parte, tres de cada diez individuos utilizaron varias veces al día aplicaciones de visionado de vídeos desde el teléfono móvil y más de un 22% escuchó música online varias veces al día.