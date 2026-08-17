Kingdom Hearts 4 se lanzará a finales de 2027 con un mundo inspirado en ‘Coco’, la película de Pixar

Durante la D23 Entertainment Showcase, Disney y Square Enix revelaron importantes detalles sobre Kingdom Hearts 4, que se lanzará a finales de 2027 con el mundo de Coco, la película de Pixar.

El tráiler publicado en YouTube de Disney y Pixar, de un minuto y medio de duración, muestra la Tierra de los Muertos, donde Sora se alía con Miguel y Héctor, los personajes de la película de Pixar, para combatir a los Sincorazón.

Los conocidos personajes de Disney Donald y Goofy también aparecen en el tráiler, quienes están buscando a Sora. Se trata del primer avance relevante de un título que el director Tetsuya Nomura aseguró durante los últimos años que estaba en desarrollo, pero sobre el que apenas se habían mostrado vídeos ni imágenes que revelaran información importante.

De hecho, la última vez que se supo algo sobre el nuevo título de Square Enix fue el anuncio hecho en 2022, en el marco del 20º aniversario de la franquicia, así que el tráiler es la revelación de jugabilidad más importante hasta la fecha.

Kingdom Hearts 4 estará disponible en Switch 2, PS5, Xbox Series X y PC y da inicio a una nueva historia basada en el Arco del Maestro Perdido, que retoma la trama tras los acontecimientos del anterior título, Kingdom Hearts 3, y que se desarrolla principalmente en Quadratum, la gran ciudad de estilo realista con aire a Tokio.