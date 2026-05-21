La función para resumir reuniones My Notes de Zoom llegará a los ‘smartphones’ a finales de mayo

Zoom ha anunciado que extenderá la herramienta My Notes a los ‘smartphones’ a finales de mayo, de manera que los usuarios dispondrán del asistente personal de notas impulsado por inteligencia artificial (IA) también en sus móviles para resumir reuniones en distintas plataformas.

La compañía lanzó My Notes a principios de este año en versión beta para el escritorio como una nueva capacidad de Zoom AI Companion, su asistente de IA al que pretende convertir en un colaborador activo en el entorno de trabajo.

En este sentido, Zoom ha compartido ahora su intención de llevar My Notes a los dispositivos móviles, permitiendo acceder a las capacidades de Zoom AI Companion “allí donde se desarrolle el trabajo”, ya que posibilitará resumir reuniones en cualquier lugar al no depender del escritorio.

Concretamente, My Notes está pensado para destacar los puntos más importantes de las reuniones, actuando como un asistente personal en cualquier reunión y combinando tanto los apuntes de los usuarios como la transcripción de la reunión en tiempo real. Esta herramienta funciona en distintas plataformas de videoconferencia, incluyendo Microsoft Teams y Google Meet, además de la propia Zoom. Igualmente, también funciona para conversaciones y reuniones presenciarles.

Como ha destacado la compañía en un comunicado, la función de My Notes destaca por ir más allá de las transcripciones, ya que no solo se limita a registrar las conversaciones sino que también captura, organiza y transforma cada conversación en “próximos pasos accionables”, todo en el momento. Por ejemplo, extrae tareas pendientes y registra decisiones.

Así, al estar disponible desde los dispositivos móviles, los usuarios podrán dar seguimiento a las conversaciones mantenidas tanto en reuniones ‘online’ como en encuentros presenciales en cualquier lugar, manteniéndose centrados en las conversación reales “mientras la IA se encarga de la documentación”. Además, las notas y transcripciones se sincronizan automáticamente entre el móvil y el escritorio.

La compañía ha matizado que las notas se generan de forma privada por defecto, aunque se pueden compartir con otros usuarios a través de Zoom Canvas, Chat o Slack. Los usuarios también pueden crear plantillas reutilizables para reuniones recurrentes, como sesiones de ‘brainstorming’ o llamadas con clientes.

Con todo, la herramienta My Notes de Zoom estará disponible en su versión para ‘smartphones’ a finales de este mes de mayo para los usuarios suscritos a los planes Zoom Workplace, aunque también se podrá utilizar como solución independiente por 10 dólares al mes (alrededor de 8,61 euros al cambio).

Zoom ha recordado igualmente que la versión de My Notes para escritorio permite activar los flujos de trabajo integrados en las reuniones, que posibilitan automatizar tareas de seguimiento sin necesidad de alternar entre herramientas. Por ejemplo, podrán solicitar que después de cada llamada, se genere un borrador de correo electrónico con los puntos clave y enviarlo en un plazo de media hora.