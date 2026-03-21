La IA puede reducir hasta dos horas diarias el trabajo administrativo del médico de Familia

El miembro del Grupo de Salud Digital de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) César Dilú Sorzano ha destacado que la inteligencia artificial (IA) generativa puede ahorrar entre una y dos horas de trabajo administrativo al día para el médico de Familia, que puede emplear ese tiempo en ofrecer una atención más cercana al paciente.

“La inteligencia artificial no sustituirá al médico, pero el médico que utilice IA tendrá una clara ventaja competitiva”, ha señalado el experto, que participa este viernes y sábado en las III Jornadas Hispano-Lusas de Médicos de Atención Primaria, organizadas por SEMG Extremadura en el Colegio de Médicos de Badajoz.

Dilú impartirá una conferencia plenaria y un taller práctico centrados en la aplicación de IA generativa y la telemedicina en la consulta de Atención Primaria, con el objetivo de “evolucionar desde un uso puntual de la IA hacia su integración como asistente documental en la consulta, un cambio ya posible con herramientas accesibles y formación básica en ‘prompting’ clínico”.

La conferencia permitirá conocer el estado actual de la IA en la Medicina de Familia en España. Para ello, se presentarán datos de una encuesta nacional realizada por SEMG a 652 médicos, en la que se evidencia una brecha formativa significativa. Mientras que el 97 por ciento de los médicos de Familia considera prioritaria la formación en IA, el 82 por ciento no ha recibido capacitación en los últimos cinco años y el 73,7 por ciento identifica esta carencia como principal barrera para su adopción.

Asimismo, se analizará el papel que puede tener la IA como herramienta de apoyo en el contexto de presión asistencial en Atención Primaria, marcado por el envejecimiento poblacional, la multimorbilidad, la carga burocrática y el déficit de profesionales.

En el taller, de carácter eminentemente práctico, Dilú guiará a los asistentes en el uso de herramientas de IA aplicadas a la consulta diaria. Los participantes aprenderán a utilizar ChatGPT, NotebookLM de Google, Perplexity y Claude para tareas como el apoyo al diagnóstico diferencial, la redacción de informes clínicos, la educación sanitaria del paciente, la consulta de guías actualizadas o la preparación de sesiones clínicas.

La formación contemplará el uso ético de la IA y la privacidad. En este sentido, se destacará la importancia de la protección de datos, la responsabilidad clínica, la verificación de contenidos y la transparencia con el paciente.

Más allá de la IA y la telemedicina, las jornadas abordarán otros temas clínicos relevantes como las nuevas guías de hipertensión arterial, la esteatosis hepática metabólica, la detección precoz de la EPOC, la enfermedad renal crónica, la disfunción eréctil o la farmacología de la obesidad y la diabetes. También se tratarán contenidos prácticos como el diagnóstico dermatológico por imagen y la radiología ósea básica en Atención Primaria.