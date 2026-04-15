La preferencia por el trato humano en los restaurantes demanda tecnología que aporte valor real sin eliminar personal

La restauración demanda tecnología que aporte valor real en lugar de eliminar personal, ya que entre los clientes españoles hay preferencia por el trato humano y rechazo a la hiperautomatización, que les hace sentir abandonados.

El 93 por ciento de los comensales confía más en la recomendación de un camarero que conoce el producto que en las sugerencias automáticas de una inteligencia artificial, y el 82 por ciento asegura que volvería con más frecuencia a un establecimiento donde el personal recordara sus alergias, intolerancias o platos favoritos.

Esta preferencia por el trato humano se refuerza con el rechazo a la hiperautomatización: el 57 por ciento admite sentirse frustrado o “abandonado” en locales totalmente digitales donde no hay presencia humana para resolver dudas.

Incluso un 77 por ciento considera que la esencia de un buen restaurante se perdería si se eliminase el contacto humano. Ante este escenario, el reto no es sustituir al personal sino dotarle de las herramientas que le permitan saber exactamente qué hacer en cada momento, como se concluye en ‘Revo-lución en la mesa: Informe Cegid Revo’, sobre tecnología y tendencias en restauración.

El cliente, además, tiene claro lo que quiere: seis de cada diez españoles prioriza el asesoramiento humano frente al autopedido en pantalla o tótem, pero exige que la tecnología resuelva la agilidad que una persona por sí sola no puede garantizar.

Una exigencia que queda aún más clara en el dato del ‘cliente de oficina’: el 54 por ciento de los españoles elige restaurante según la rapidez del servicio de lunes a viernes, descartando establecimientos de mayor calidad si no tienen la garantía de comer y pagar en menos de 60 minutos.

Como respuesta a estos desafíos, Cegid Revo lanza Order Journey, un sistema de gestión inteligente que estandariza y optimiza el flujo operativo completo, dotando a gerentes y personal de sala de visibilidad y claridad en tiempo real, desde que el cliente ordena hasta que se entrega y cobra.