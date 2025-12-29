Lanzamientos gamer del 2026

El 2026 se perfila como un año clave para la industria de los videojuegos, con el regreso de franquicias históricas y nuevas propuestas que han generado gran expectativa entre los jugadores. La combinación de acción, aventura, mundos abiertos y narrativas cinematográficas promete una de las carteleras más ambiciosas de los últimos años.

Uno de los títulos más esperados es Grand Theft Auto VI, que marcará el regreso de la exitosa saga con un nuevo escenario, personajes renovados y un mundo abierto aún más dinámico. En el terreno de los superhéroes, Marvel’s Wolverine y Marvel Tokon buscan conquistar a los fanáticos con historias más oscuras y sistemas de combate intensos.

El terror también tendrá protagonismo con Resident Evil: Requiem, mientras que la acción bélica regresa con Gears of War y Halo: Campaign Evolved, dos sagas que apuestan por revitalizar sus universos clásicos. A esto se suma 007 First Light, una nueva propuesta inspirada en el mundo de James Bond.

Los amantes de la velocidad esperan Forza Horizon 6, mientras que títulos como Pragmata, The Duskbloods y Fortune’s Weave prometen experiencias innovadoras. Finalmente, el regreso de Onimusha: El camino de la espada, Tomb Raider: Legacy of Atlantis y Yoshi y el misterioso Libro completa una lista diversa que confirma que el 2026 será un año imperdible para los gamers.