Las nuevas tiendas registradas para Android ofrecerán una experiencia de instalación similar a la de Google Play Store

Google permitirá a las tiendas de aplicaciones alternativas convertirse en tiendas registradas para poder acceder a algunas de las funciones que ya ofrece a través de Play Store y garantizar la seguridad y la estabilidad del ecosistema Android.

Las tiendas de aplicaciones registradas son una alternativa a las tiendas de terceros con las que Google pretende mejorar la experiencia del usuario al tiempo que “mantiene los estándares básicos de confianza, seguridad y rendimiento del ecosistema”, como indica en un comunicado compartido en el blog de desarrolladores.

Se trata de un nuevo programa que Google ofrece ante la apertura de su sistema operativo, con la que permite que los usuarios instalen en su dispositivo Android una tienda diferente a Google Play Store, la suya oficial.

Para los usuarios, el uso que ofrecen las tiendas registradas es similar a la que ya ofrece Google Play Store, con descargas directas de aplicaciones, instalaciones con un solo toque sin tener que confirmar notificaciones adicionales y actualizaciones automáticas en segundo plano.

Por el contrario, cuando los usuarios usan tiendas externas en Android para descargar una aplicación, deben realizar la descargar e instalación de manera manual, confirmar manualmente cada instalación y aprobar manualmente cada actualización.

Este programa estará disponible para los usuarios en los dispositivos con Android 17 QPR2 o una versión superior a partir de 1 de diciembre. Google ofrece el registro a las tiendas de manera opcional.

Google matiza que las tiendas registradas estarán disponibles para los usuarios en función del país donde hayan registrado su cuenta de Google, o que puede significar que ante algunos viajes largos al extranjero se pierdan las características mencionadas en el dispositivo.