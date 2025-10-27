Los desarrolladores de Android ya pueden crear apps nativas con Swift

Los desarrolladores de Android ya pueden crear aplicaciones nativas con Swift, el lenguaje de programación de Apple, con el objetivo de acelerar el desarrollo entre plataformas móviles.

Swift es el lenguaje con el que se crean las aplicaciones nativas para los sistemas operativos de Apple, como iOS o MacOS, aunque en la última década también se ha extendido a servicios en la nube y aplicaciones de Windows, entre otros.

Esta capacidad ahora se extiende también a Android, de la mano de un nuevo kit de desarrollo (SDK, por sus siglas en inglés), resultado del esfuerzo del Grupo de trabajo de Android, que está disponible en una versión Nightly Preview.

“Los desarrolladores pueden empezar a desarrollar aplicaciones Android en Swift, abriendo nuevas vías para el desarrollo multiplataforma y acelerando la innovación en todo el ecosistema móvil”, explican en un comunicado compartido en el blog de Swift.

De esta forma, se aprovecha la interoperabilidad de que hace gala Swift para convertirlo en un verdadero lenguaje de programación multiplataforma, que ayudará a agilizar los desarrolladores de aplicaciones para ambos sistemas operativos.

Con el SDK, los desarrolladores podrán escribirán la lógica de negocio, es decir, el conjunto de reglas, cálculos y procesos que definen su funcionalidad principal, lo que no afecta a la interfaz de usuario, el diseño visual de ‘app’, que seguirá siendo distintos en Android e iOS.

También utiliza el proyecto swift-java para integrar los dos códigos (Java, junto con Kotlin, es el mayoritario en Android) para que puedan comunicarse en ambas direcciones.