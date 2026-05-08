Los Globos de Oro aceptan el uso de IA en el cine, siempre que prime el talento humano en la producción e interpretación

Los Globos de Oro no descalificarán películas por emplear herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa, aunque la dirección creativa, el criterio artístico y la autoría deben seguir siendo humanos, así como las interpretaciones, que deben estar fundamentalmente ejecutadas por un actor.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, a cargo de la organización y dirección de estos premios, ha compartido sus criterios con respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial para la creación de películas, indicando cómo tendrá en cuenta esta tecnología a la hora de escoger los premiados en la próxima edición, que se celebrará en enero de 2027.

En este sentido, como ha compartido en su reglamento para la 84ª edición, las directrices pautan que el uso de IA generativa está permitido y no descalificará automáticamente las obras presentadas, siembre que “la dirección creativa, el criterio artístico y la autoría humanos sigan siendo primordiales durante todo el proceso de producción”.

Esto significa que, según se ha matizado, las tecnologías de IA se podrán utilizar como parte del proceso de producción de las películas pero “no pueden sustituir a las contribuciones creativas fundamentales del talento humano”. Es decir, cuestiones como la dirección, escritura, composición o animación, deberán provenir principalmente de personas humanas.

Más concretamente, en lo relacionado a los premios a la interpretación, la asociación ha detallado que las interpretaciones deben derivarse “principalmente del trabajo del intérprete acreditado” y no serán admisibles las candidaturas en las que la actuación haya sido generada en gran medida por IA.

Esto hace referencia al uso de la IA para sustituir la propia interpretación de la persona, incluyendo expresiones, movimientos o interpretación vocal del intérprete. No obstante, el uso de IA para mejorar técnicas o estéticas, como el rejuvenecimiento, envejecimiento o modificaciones visuales, “puede ser admisible” siempre que la interpretación siga siendo la del intérprete acreditado.

Por tanto, se permite el uso de estas tecnologías para mejorar o apoyar una interpretación que siga siendo fundamentalmente ejecutada por un actor.

Además, para poder presentarse a estos premios, las películas candidatas deberán describir cualquier uso de IA generativa que se haya llevado a cabo en cualquier parte de la producción de la obra terminada, incluyendo si se ha realizado alguna alteración en la imagen o la voz de un intérprete acreditado.

En base a estas declaraciones, el Comité de Elegibilidad de los Globos de Oro revisará el uso de la IA y determinará si la película en cuestión es elegible o no. Además, han advertido que ante cualquier duda, podrán solicitar información o materiales adicionales para evaluar el papel desempeñado en la creación de la obra.

Estas pautas acerca del uso de la IA en la creación de películas siguen a las recientemente anunciadas por La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que también ha compartido sus normas al respecto para Los Óscar, donde solo se premiarán aquellos papeles “interpretados de forma demostrable por personas” y los guiones de “autoría humana”, dejando fuera el uso de inteligencia artificial (IA).