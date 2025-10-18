Magistrado Olmedo Arrocha expone sobre inteligencia artificial y justicia en foro iberoamericano

El magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha Osorio, participó como expositor en el panel “Inteligencia artificial y calidad de la justicia iberoamericana”, realizado en el marco del VIII Conversatorio Internacional y XII Conversatorio Nacional del SIGCMA 2025, que se lleva a cabo en Santa Marta, Colombia.

El panel se desarrolló la tarde del viernes 17 de octubre y contó con la participación de juristas de Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Paraguay y República Dominicana, junto al magistrado panameño, quien también es miembro de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia (CICAJ).

Durante su intervención, Arrocha Osorio recordó que el concepto de Inteligencia Artificial (IA) “fue acuñado por primera vez en 1956 en Estados Unidos” y destacó la relevancia de reflexionar sobre sus implicaciones en el ámbito judicial.

El magistrado hizo además una analogía con la obra literaria del escritor Gabriel García Márquez, al señalar que sus narrativas reflejan “la fragilidad del pensamiento humano”. Añadió que “lo interesante de nuestro sistema de justicia es que nos basamos en la administración del riesgo, del error del ser humano”.

El panel fue moderado por el licenciado Etéreo Armando Medina Marín, secretario técnico de la CICAJ y coordinador nacional de Panamá ante la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).