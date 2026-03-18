Meta eliminará Horizon Worlds de Quest a partir del 15 de junio y se centrará en las aplicaciones para móviles

Meta ha anunciado el cese del acceso a la plataforma de realidad virtual de Horizon Worlds a partir del próximo 15 de junio como consecuencia del giro estratégico en sus planes en el metaverso con Horizon Worlds para centrarse en los dispositivos móviles.

La compañía anunció el pasado mes de febrero que Horizon Worlds se separará de su apuesta por la realidad virtual con la plataforma Quest VR, y ahora ha concretado que a partir del 31 de mayo dejará de estar disponible en la tienda de Quest y que el 15 de junio se eliminará de la plataforma de forma definitiva.

Concretamente, los usuarios de Horizon World en dispositivos Quest ya no podrán acceder a los mundos Horizon Central, Events Arena, Kaiju y Bobber Bay a partir del 31 de mayo, pero podrán disfrutar del resto de mundos antes del cese definitivo de la aplicación en dicho soporte.

“Después del 15 de junio, podrás acceder a todos tus mundos favoritos optimizados para móviles en la aplicación móvil Meta Horizon”, ha indicado Meta en su foro.

Por otra parte, Meta ha anunciado que a partir del 24 de marzo, la aplicación Hyperscape Capture, en fase beta, dejará de estar disponible dentro de Horizon Worlds, aunque los usuarios podrán seguir viendo sus capturas en la biblioteca de las apliaciones de Quest.

“Podrás seguir capturando nuevos Hyperscapes, pero ya no será posible compartirlos, invitar a otros usuarios ni disfrutarlos en grupo”, ha matizado la compañía.

Por último, a partir del 31 de marzo las ventajas específicas de Meta Horizon Plus (MH+), como los créditos Meta, ropa, avatares y compras dentro del juego, se eliminarán de la suscripción. No obstante, los beneficios principales de MH+ y los juegos mensuales no se verán afectados.