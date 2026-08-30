Plaud lanza Plaud One: auriculares con IA y eSIM para grabar y transcribir reuniones sin usar el móvil

Plaud ha presentado los Plaud One, unos auriculares inalámbricos pensador para grabar, transcribir y resumir reuniones, la experiencia eje de esta compañía, que basa el funcionamiento de sus dispositivos en la transcripción con Inteligencia Artificial (IA) de los audios, y que en este caso suman la independencia del móvil al contar con eSIM.

Los nuevos auriculares inalámbricos de Plaud se caracterizan por ser totalmente independientes del dispositivo móvil gracias a la integración de la eSIM con conectividad LTE en la funda de carga de Plaud One.

La compañía ha negociado términos con operadoras de más de 80 países para permitir que sus auriculares se puedan conectar a internet sin un contrato de datos móviles.

En lo que respecta a las especificaciones relacionadas con la función principal de Plaud One, cada auricular tiene 16 MB de almacenamiento local, mientras que la funda añade 512 MB al total. Esta memoria se traduce en más de 30 horas de audio.

Otra de las funcionalidades de los auriculares es que capturan nativamente el audio de las videollamadas que se produzcan en las ‘apps’ de Google Meet y Zoom. Además, la funda, con micrófonos incorporados, graba conversaciones o reuniones de forma independiente.

La idea de Plaud One es que el usuario prácticamente se olvide de la parte más manual de las transcripciones y resúmenes, para que el agente de IA genere los reportes automáticamente, prepare seguimientos de reuniones e incluso realice acciones, ya que es compatible con ‘apps’ de terceros como Gmail, Google Calendar, Notion y Slack.

Además, los nuevos auriculares de Plaud pueden funcionar como unos estándar para escuchar música y, en este sentido, destacan por tener conexión Bluetooth 4.5, soporte a LDAC, cancelación activa de ruido (ANC) de 40 decibelios, resistencia al polvo y al agua IP54, y la ecualización de sonido tradicional.

La batería se queda en seis horas con el ANC desactivado si se usan principalmente para la reproducción, en cambio, para llamadas, se queda en las cuatro horas. La funda es de 830 mAh para extender la vida de la batería hasta 36 horas, y con 10 minutos de de carga USB-C se añaden dos horas adicionales.

Plaud One lanzará primero una versión inicial llamada ‘Explorer Edition’ por 249,99 dólares para los usuarios pioneros, y cuya reserva ya está disponible en algunos países. Eso sí, habrá que esperar a finales de año para recibirlos.