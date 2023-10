Recreado el cráneo de simio extinto 12 millones de años después

El cráneo bien conservado pero dañado de una especie de grandes simios que vivió hace unos 12 millones de años ha sido recreado por un equipo internacional de paleontólogos.

Pierolapithecus catalaunicus, una especie del noreste de España descrita por primera vez en 2004, formaba parte de un grupo diverso de especies de simios ahora extintas que vivieron en Europa hace entre 15 y 7 millones de años.

La especie es clave para comprender la naturaleza mosaico de la evolución de los homínidos (grandes simios y humanos) porque se conoce a partir de un cráneo y un esqueleto parcial del mismo individuo, una rareza en el registro fósil, según los autores dle trabajo, cuyas conclusiones se publican en Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Las características del cráneo y los dientes son extremadamente importantes para resolver las relaciones evolutivas de las especies fósiles, y cuando encontramos este material en asociación con huesos del resto del esqueleto, nos da la oportunidad no sólo de ubicar con precisión las especies en el árbol genealógico de los homínidos, sino también para aprender más sobre la biología del animal en términos de, por ejemplo, cómo se movía en su entorno”, dijo en un comunicado la autora principal Kelsey Pugh, investigadora asociada en la División de Antropología del American Museum of Natural History y profesora en la Universidad de Brooklyn.

Trabajos anteriores sobre Pierolapithecus sugieren que un plan corporal erguido precedió a adaptaciones que permitieron a los homínidos colgarse de las ramas de los árboles y moverse entre ellas. Sin embargo, persiste el debate sobre el lugar evolutivo de la especie, en parte debido al daño en el cráneo.

“Uno de los problemas persistentes en los estudios sobre la evolución de los simios y los humanos es que el registro fósil es fragmentario y muchos especímenes están distorsionados y conservados de forma incompleta”, dijo la coautora Ashley Hammond, curadora asociada y presidenta de la División de Antropología del Museo. “Esto hace que sea difícil llegar a un consenso sobre las relaciones evolutivas de los simios fósiles clave que son esenciales para comprender la evolución de los simios y los humanos”.

En un esfuerzo por aclarar estas preguntas, los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para reconstruir virtualmente el cráneo de Pierolapithecus, compararlo con otras especies de primates y modelar la evolución de características clave de la estructura facial de los simios. Descubrieron que Pierolapithecus comparte similitudes en la forma y el tamaño general de la cara con los grandes simios fosilizados y vivos, pero también tiene rasgos faciales distintos que no se encuentran en otros simios del Mioceno Medio. Los resultados son consistentes con la idea de que esta especie representa uno de los primeros miembros de la familia de los grandes simios y de los humanos.

“Un resultado interesante del modelado evolutivo del estudio es que el cráneo de Pierolapithecus tiene una forma y un tamaño más cercanos al ancestro a partir del cual evolucionaron los grandes simios y los humanos. Por otro lado, los gibones y los siamangs (los ‘simios menores’) parecen derivarse secundariamente en relación con la reducción de tamaño”, dijo el coautor Sergio Almécija, científico investigador senior de la División de Antropología del Museo.