Roblox presenta Build, una herramienta de IA para crear juegos desde el móvil

Roblox ha presentado una herramienta que permite crear un juego con solo unas indicaciones directamente desde el móvil, con ayuda de la inteligencia artificial (IA) generativa, que puede publicarse en la plataforma.

La plataforma profundiza en su propuesta de que son los usuarios los que crean su propio videojuego con la nueva herramienta Build, que comenzará las pruebas el 28 de julio en Nueva Zelanda y se extenderá en los próximos meses a más regiones.

Build aparece como una nueva pestaña de creación de contenido en la aplicación de Roblox para móviles, pero también como un conjunto de herramientas basadas en IA dentro de Studio, lo que permite no solo crear un juego básico, sino también mejorarlo con herramientas más avanzadas.

Este proceso comienza con una indicación por escrito, como el ejemplo que comparte Roblox: “Hagamos un juego de aventuras acogedor ambientado en un bosque frondoso con obstáculos del entorno”, que genera un punto de partida.

Con el uso de modelos de código abierto y modelos propios de Roblox, los usuarios pueden mejorar su juego, incidiendo en la mecánica de juego, el entorno, los personajes, el estilo visual y el sonido, entre otros elementos.

Una vez perfeccionado, este juego puede compartirse con amigos, para que lo prueben, o publicarse directamente en Roblox, tras pasar los controles de seguridad de la plataforma, como explica la compañía en un comunicado.

En los próximos meses, tanto Build como Studio incorporarán nuevas herramientas, incluidos varios agentes de IA diseñados para identificar errores, extraer información y identificar las oportunidades de participación, retención y monetización.