Tecnología

Roborock y El Real Madrid se alían para impulsar la innovación de limpieza inteligente

Roborock y El Real Madrid se alían para impulsar la innovación de limpieza inteligente
ROBOROCK | El presidente de Roborock, Quan Gang, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, en la firma de la colaboración.
Europa Press
02 de enero de 2026

Roborock ha anunciado hoy una alianza estratégica con los equipos masculino y femenino del Real Madrid Club de Fútbol, que convierte a la compañía china en socio global para impulsar la innovación de limpieza inteligente ante millones de aficionados al fútbol.

El acuerdo, firmado en Madrid entre el presidente de Roborock, Quan Gang, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, responde a la afinidad entre la filosofía de ambas organizaciones, que han logrado un notable rendimiento histórico con la innovación como denominador común.

Roborock pasa a ser socio global oficial del Real Madrid en la categoría de aspiradoras. Tendrá presencia de marca en los partidos que el Real Madrid dispute en su estadio Bernabéu, llegando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo, como se indica en una nota nota de prensa.

La asociación dará visibilidad a las innovaciones de limpieza inteligente de Roborock a través de la exposición en el estadio, campañas y relatos protagonizados por los jugadores que trasladarán el significado de la ‘Limpieza Realmente Inteligente’ del campo de juego al hogar.

Ambas marcas también colaborarán en experiencias globales para los aficionados y activaciones inmersivas, al tiempo que trabajarán junto a la Fundación Real Madrid para ayudar a crear entornos más limpios, seguros y solidarios para los niños y las familias.

“Como líderes mundiales en limpieza inteligente, nos enorgullece asociarnos con el Real Madrid, un club que representa los más altos estándares de excelencia, precisión y la incesante búsqueda de la grandeza”, ha expresado el presidente de Roborock.

“La colaboración con empresas de primer nivel nos ayuda a crecer como club. Compartimos con ellas valores fundamentales, como la búsqueda de la excelencia, el liderazgo y la ambición constante de mejorar”, ha señalado Butragueño.

La colaboración se desarrolla bajo el lema ‘The Greatest Meeting The Greatest’ (El mejor se une al mejor), y arrancará con una experiencia de marca conjunta en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES) 2026, que tendrá lugar en Las Vegas del 6 al 9 de enero.

Tags:
Real Madrid
|
roborock
|
limpieza inteligente
|
TE PUEDE INTERESAR