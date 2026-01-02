Roborock y El Real Madrid se alían para impulsar la innovación de limpieza inteligente

Roborock ha anunciado hoy una alianza estratégica con los equipos masculino y femenino del Real Madrid Club de Fútbol, que convierte a la compañía china en socio global para impulsar la innovación de limpieza inteligente ante millones de aficionados al fútbol.

El acuerdo, firmado en Madrid entre el presidente de Roborock, Quan Gang, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, responde a la afinidad entre la filosofía de ambas organizaciones, que han logrado un notable rendimiento histórico con la innovación como denominador común.

Roborock pasa a ser socio global oficial del Real Madrid en la categoría de aspiradoras. Tendrá presencia de marca en los partidos que el Real Madrid dispute en su estadio Bernabéu, llegando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo, como se indica en una nota nota de prensa.

La asociación dará visibilidad a las innovaciones de limpieza inteligente de Roborock a través de la exposición en el estadio, campañas y relatos protagonizados por los jugadores que trasladarán el significado de la ‘Limpieza Realmente Inteligente’ del campo de juego al hogar.

Ambas marcas también colaborarán en experiencias globales para los aficionados y activaciones inmersivas, al tiempo que trabajarán junto a la Fundación Real Madrid para ayudar a crear entornos más limpios, seguros y solidarios para los niños y las familias.

“Como líderes mundiales en limpieza inteligente, nos enorgullece asociarnos con el Real Madrid, un club que representa los más altos estándares de excelencia, precisión y la incesante búsqueda de la grandeza”, ha expresado el presidente de Roborock.

“La colaboración con empresas de primer nivel nos ayuda a crecer como club. Compartimos con ellas valores fundamentales, como la búsqueda de la excelencia, el liderazgo y la ambición constante de mejorar”, ha señalado Butragueño.

La colaboración se desarrolla bajo el lema ‘The Greatest Meeting The Greatest’ (El mejor se une al mejor), y arrancará con una experiencia de marca conjunta en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo (CES) 2026, que tendrá lugar en Las Vegas del 6 al 9 de enero.