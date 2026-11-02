Spotify añadirá una herramienta para crear contenido personalizado con IA a principios de 2027

Spotify trabaja en una nueva herramienta centrada en la inteligencia artificial (IA), con la que los usuarios podrán crear contenidos personalizados utilizando esta tecnología, que se espera que tenga un coste adicional de 5 dólares al mes y llegue a principios de 2027.

La plataforma de ‘streaming’ de música mantiene actualmente conversaciones con discográficas y artistas para dar forma a un complemento de pago que pondrá sus canciones a disposición de la IA generativa, y cuya creación ya anticipó en mayo.

El objetivo es permitir a los usuarios crear sus propias versiones y remezclas de canciones ya existentes, como ha informado Financial Times, que cita fuentes cercanas a la plataforma, y recoge Europa Press. No permitiría generar canciones nuevas, como ofrecen servicios como Suno.

Spotify tiene previsto lanzar la nueva herramienta a principios de 2027. Aunque no hay una fecha concreta en la agenda, podría coincidir con la entrega de los premios Grammy en febrero.

Tendrá, además, un coste de unos 4 o 5 dólares al mes, que se sumarían a cualquier otra suscripción de pago que tuvieran activa los usuarios.

Spotify ya ha cerrado acuerdos de licencia Universal Music Group, Merlin y Believe, y sigue en conversaciones con Sony Music y Warner Music. La intención es que los titulares de los derechos de autor obtengan un pago por las canciones originales que se utilizan en las modificaciones creadas por los usuarios.

La compañía también contempla hacer que esos remixes y versiones generados con IA aparezcan en las listas de reproducción, y que las reproducciones cuenten para las canciones originales en las listas de éxitos de Spotify, según fuentes cercanas al proyecto.