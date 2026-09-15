Spotify ya deja excluir la música de los niños de las recomendaciones y del ‘Wrapped’ del titular de la cuenta

Spotify ha anunciado la disponibilidad global de una nueva opción que permite excluir la música infantil y familiar del perfil de gustos del usuario, de modo que esas reproducciones dejen de influir en sus recomendaciones.

La plataforma de ‘streaming’ ha compartido en su web los detalles del nuevo interruptor, que viene activado por defecto para incluir la música infantil en el perfil de gustos del usuario. Una vez que se desactiva, esas canciones se quedarán fuera de las recomendaciones personalizadas y de ‘Wrapped’, el resumen anual de los artistas, canciones y géneros más escuchados por el usuario.

De esta forma, la cuenta del usuario, que puede estar conectada a los múltiples dispositivos del hogar (como la Smart TV o una tableta) para que los miembros de la familia puedan reproducir su música favorita en Spotify, no se verá alterada y mantendrás los patrones de uso vinculados al titular de la cuenta.

Spotify señala que “experiencias como Discover Weekly, Daily Mix y Wrapped reflejan de forma más precisa los gustos del usuario”, y que también se aplica de forma retroactiva. Es decir, que la música de los niños que reproduzca el propietario de la cuenta no contará para la canción o el artista top más escuchados del ‘Wrapped’ anual cuando el interruptor esté desactivado.

“Esta actualización es el último paso de una serie de esfuerzos llevados a cabo para dar a los padres y tutores más control sobre cómo ellos y sus hijos escuchan”, señala Spotify en su comunicado, para recordar a continuación que es una nueva función que va en la línea de otras lanzadas anteriormente, como la exclusión de canciones específicas o listas de reproducción, y las funciones ampliadas de las cuentas administradas para menores.

La nueva función para excluir las reproducciones de música de los niños de Spotify ya está disponible de forma global para los usuarios gratuitos y Premium en la versión para móviles.