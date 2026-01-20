TCL asumirá el negocio de televisores de Sony con una empresa conjunta que gestionará la marca BRAVIA

TCL y Sony han firmado un acuerdo por el que la compañía china asumirá el negocio de entretenimiento en el hogar de Sony, con una empresa conjunta en la que se incluirá la marca de televisores Sony BRAVIA y en la que TCL contará con un participación del 51 por ciento, mientras que la compañía japonesa dispondrá del 49 por ciento restante.

Los televisores BRAVIA de Sony se han consolidado como una opción de alta calidad dentro de la gama alta de entretenimiento en el hogar, con opciones variadas que van desde paneles OLED a Mini LED y QLED, en distintos tamaños que alcanzan las 98 pulgadas. Además de sus opciones de sonido como los altavoces BRAVIA Theatre.

Sin embargo, la tecnológica japonesa ha anunciado este martes una escisión de su división de televisores, al firmar un acuerdo con la compañía china fabricante de paneles TCL, mediante el que crearán una empresa conjunta que asumirá el negocio de entretenimiento en el hogar de Sony.

Concretamente, el acuerdo para la nueva empresa llevará las marcas reconocidas ‘Sony’ y ‘BRAVIA’, de cara a “crear nuevo valor para el cliente” a través de sus productos de marca, como televisores y equipos de audio para el hogar.

Así lo han detallado ambas compañías en un comunicado conjunto, en el que han explicado que la empresa operará a nivel mundial y se encargará de todo el proceso, incluyendo desde el desarrollo y diseño de productos, hasta la fabricación de los paneles, las ventas, la logística y la atención al cliente.

Es decir, el acuerdo se traduce en obtener una mayor capacidad de producción, ya que actualmente Sony recurría a otros fabricantes como LG y Samsung para la fabricación de sus paneles.

Según han especificado, el objetivo de esta nueva empresa conjunta es aprovechar “la tecnología de imagen y audio de alta calidad de Sony, cultivada a lo largo de los años”, así como “utilizar su valor de marca” y la experiencia operativa de la tecnológica japonesa.

De esta forma, cabe destacar que TCL contará con una participación del 51 por ciento en la nueva empresa, mientras que Sony contará con el 49 por ciento restante. Por tanto, será la tecnológica china la que tomará las decisiones finales en esta asociación estratégica.

Sony y TCL iniciarán negociaciones para la firma de acuerdos vinculantes definitivos a finales de marzo de este año y, una vez estén firmados los acuerdos, así como se hayan llevado a cabo las aprobaciones regulatorias pertinentes, se espera que la nueva compañía inicie sus operaciones en abril de 2027.

Como resultado de esta asociación, ambas tecnológicas se han comprometido a crear “productos innovadores que satisfagan las expectativas de los clientes” a nivel global. Todo ello, enmarcado en un mercado que continúa expandiéndose, con tendencias como la evolución de las funciones inteligentes, así como la “adopción de pantallas de mayor resolución y tamaño”, como han valorado TCL y Sony.

“Mediante la complementariedad estratégica de negocios, el intercambio de tecnología y conocimientos, y la integración operativa, esperamos elevar el valor de nuestra marca, alcanzar una mayor escala y optimizar la cadena de suministro para ofrecer productos y servicios superiores a nuestros clientes”, ha sentenciado al respecto el presidente de TCL Electronics Holdings Limited, DU Juan.