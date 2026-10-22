Xbox prueba la compra de paquetes de tiempo para el juego en la nube sin Game Pass

Xbox ha empezado las pruebas del nuevo servicio que permite comprar paquetes de tiempo de juego en la nube sin necesidad de tener una suscripción a Game Pass, con precios que parten de los 3,99 dólares para diez horas.

El acceso a Xbox Cloud Gaming está disponible de manera independiente de Game Pass en el programa Insider, donde los participantes pueden comprar paquetes de tiempo: diez horas por 3,99 dólares, 25 horas por 7,99 dólares y 50 horas por 11,99 dólares.

Estos paquetes dan acceso al juego en la nube sin anuncios, con tiempos de espera más cortos y transiciones de alta calidad, según ha informado Xbox en un comunicado. Aparte, los ‘insiders’ también tienen disponible una modalidad de juego en la nube gratuita, con anuncios.

La compañía pretende recoger las experiencias de los participantes en la prueba para, con sus comentarios, “crear el futuro de Xbox”.

Por otra parte, en una entrevista reciente con el medio Fortune, la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, ha compartido nuevos detalles sobre el lanzamiento nuevo ‘hardware’ bajo la iniciativa Project Helix, que contará con un nuevo dispositivo de juego portátil previsto para lanzarse en la temporada navideña de 2027 y una consola de sobremesa que llegará en el mismo periodo de 2028.

Además, como parte de ese futuro de Xbox, la empresa tiene planes para reestructurar su servicio Game Pass, bajo la idea de incluir suscripciones más personalizables, así como complementos para juegos de consola, la nube y multijugador.