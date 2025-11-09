Andrés Cepeda lanza “Las Pilanderas” junto a Celia Cruz, primer sencillo de su nuevo álbum Big Band 2

El cantautor Andrés Cepeda, presenta “Las Pilanderas”, el primer sencillo de su álbum “Andrés Cepeda Big Band 2”; una canción tropical colombiana, interpretada junto a la legendaria Celia Cruz.

Andrés Cepeda creció entre los discos de su padre: boleros, son, música cubana y voces que llenaban la casa de Caribe, ritmos que despertaron su vocación artística. Fue allí donde nació su sueño de algún día cantar junto a Celia Cruz, sin imaginar que este deseo se haría realidad años después de su fallecimiento.

“Una pregunta recurrente en las entrevistas es: ‘¿Con qué artista que ya no esté le hubiera gustado grabar una canción?’ Y mi respuesta siempre ha sido: en el mundo de lo imposible, me gustaría cantar junto a Celia Cruz. Cuando estaba grabando este álbum recordé que, siendo muy joven, en uno de los primeros estudios en los que trabajé, fui testigo de una grabación que hizo la señora Celia Cruz, siendo “Las Pilanderas” uno de los temas grabados en aquella sesión”, comenta Cepeda.

Recientemente, Cepeda inició un proceso de autorización con la familia de Celia Cruz y su casa disquera Universal Music, para acceder al máster original de aquella grabación. Tras obtener el permiso, logró mezclar su voz, con la voz original de la artista cubana, dando vida a un dueto inédito que será presentado oficialmente este viernes, como un adelanto del segundo volumen de su proyecto Big Band; un trabajo que ya lo hizo merecedor a un premio Latin Grammy, en su primera edición.

“Hoy tengo la fortuna de compartir con el mundo este homenaje en forma de canción: Las Pilanderas, del maestro José Barros, interpretada junto a la inigualable Celia Cruz”, concluye Cepeda, destacando que no se trata de un trabajo con (IA) inteligencia artificial, sino que en efecto es la voz real de La Reina de la Salsa.

Mientras que Omer Patiño, “albacea” o administrador del Patrimonio e Celia Cruz, comentó: “Nos llena de emoción ver cómo el legado de Celia continúa inspirando a las nuevas generaciones de artistas. ‘Las Pilanderas’ es una celebración de nuestra herencia musical y de la alegría que siempre caracterizó a Celia y que identifica a Colombia, país al que ella amó intensamente”. Agradecemos profundamente a Andrés Cepeda por su talento, respeto y cariño al rendirle este hermoso tributo que une dos generaciones de la música latina con tanto corazón y autenticidad.”

Este lanzamiento, que representa un emotivo puente entre generaciones y una celebración del poder eterno de la música para unir voces, tiempos y corazones, estará disponible a partir del 7 de noviembre en todas las plataformas de streaming.

Este año se celebra el centenario del nacimiento de Celia Cruz, la icónica

“Guarachera de Cuba”. Por tal motivo será homenajeada con un evento especial durante la semana de los Latin Grammy en Las Vegas.

El próximo martes 11 de noviembre, destacados artistas se reunirán para rendir tributo a su legado musical, siendo Andrés Cepeda el único colombiano invitado por la “Celia Cruz Foundation”, donde interpretará junto a Lena Burke, “Las Pilanderas”.

El cantautor bogotano quien cuenta con tres importantes nominaciones este año, es el anuncio que recién hace La Academia Latina de la Grabación en donde se confirma su actuación en La Premier del evento más importante de la música latina, la 26.a Entrega Anual del Latin Grammy, que se llevará a cabo el jueves, 13 de noviembre, en el Mandalay Bay South Convention Center, y se transmitirá en vivo a través de todas las plataformas de La Academia Latina a partir de las 3 p.m. ET / 12 p.m. PT.