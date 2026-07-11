Palestina registra ante la UNESCO iniciativa para proteger yacimientos arqueológicos bajo control israelí

Las autoridades palestinas han propuesto este sábado ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) una iniciativa para proteger los yacimientos arqueológicos de Cisjordania que actualmente se encuentran bajo control israelí.

Según ha confirmado el delegado permanente de Palestina ante la UNESCO, Adel Attieh, en una entrevista con la cadena Voz de Palestina, la iniciativa pretende instar a Naciones Unidas a tomar medidas sobre las “violaciones” del Ejército de Israel sobre el patrimonio cultural palestino, en especial a la Mezquita Ibrahimi, en Hebrón, ubicada al sur y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2017.

El delegado palestino ha afirmado que el Derecho Internacional ”obliga” al Gobierno de Benjamin Netanyahu a abstenerse de realizar acciones que alteren las estructuras y el ambiente del lugar a pesar de la ofensiva israelí sobre el territorio y el alto al fuego. Asimismo, ha acusado a Israel de intentar “alterar” la historia al reclamar posesión sobre yacimientos históricamente palestinos.

Según un informe de la Organización para la Liberación de Palestina, el Ejército de Israel “utiliza” el control sobre estos yacimientos como “medio de expansión para sus asentamientos ilegales” en Cisjordania.

A su vez, el Ministerio de Turismo palestino ha afirmado que existen más de 7.000 yacimientos arqueológicos en territorio cisjordano, de los cuales el 60% aproximadamente estarían bajo control israelí.