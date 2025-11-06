BEN, billetera electrónica del Banco Nacional con más de 35 mil usuarios

La Billetera Electrónica del Banco Nacional de Panamá (BEN), ya cuenta con más 35 mil usuarios y se ha convertido en una solución de pago digital que ofrece una variedad de funcionalidades para realizar transacciones de manera segura y eficiente, así lo explicó Maribel Samudio, subgerente ejecutiva de Banca Digital y Medios de Pagos del banco.

Samudio detalló una de las ventajas de la plataforma es que no es necesario tener una tarjeta física o una cuenta con el banco para realizar transacciones, ya que el número de celular es el número de cuenta. Además, se pueden realizar compras por internet y suscripciones a plataformas favoritas como Amazon, Spotify, Disney+ y Netflix, así como pagos en miles de comercios físicos utilizando la app BEN y tarjeta infoless para mayor seguridad.

“Hoy miles de panameños usan esta aplicación para realizar diferentes tipos de transacciones como pagos de servicios, recargas del sistema de transporte, compras de manera digital utilizando la tarjeta en internet”, dijo Samudio.

Además permite realizar recargas telefónicas, de tarjetas del Metro, recibir y enviar dinero con otros usuarios de BEN.

Los usuarios pueden recargar dinero en su billetera electrónica BEN vinculando su tarjeta clave al app de BEN, y pasando dinero de su cuenta a BEN, o utilizando los kioskos “Punto Pago” para recargar con efectivo. También pueden realizar recargas de dinero a través de banca en línea BNP, afiliando la recarga en la opción de pagos Recarga Billetera BNP. También, los usuarios pueden pedirle a un amigo que use la billetera electrónica para que les envíen dinero solo dándole su número celular.

Para recargar en Punto Pago, los usuarios solo necesitan buscar el icono de la billetera electrónica en la pantalla del kiosko, ingresar su número de teléfono y el monto a recargar, insertar el billete en la ranura del recibidor de dinero en efectivo y recibirán un SMS confirmando la transacción y el monto acreditado a su cuenta. Samudio concluyó que la billetera electrónica BEN es una solución de pago digital innovadora y segura que ofrece una variedad de funcionalidades para realizar transacciones.